شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. محمد رمضان يطرح فيديو كليب "كورونا فيروس" على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، نشر الفنان محمد رمضان عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، فيديو كليب أغنيته "كورونا فيروس" التي ينتظرها الكثيرين، خاصة أنها تتحدث عن بعض النصائح والإرشادات للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس التاجي.

وفي وقت سابق، شوق الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه على منصات السوشيال ميديا بفيديو كليب أغنيته "كورونا فيروس" حيث نشر مقطع فيديو من كواليس كليبه الجديد، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، ظهر فيه محمد رمضان وتمثالا له مرتديا كمامة، حيث أشعل فيه "رمضان" حماس متابعيه استعدادا لطرح أغنية "كورونا فيروس".



فيديو كليب أغنية كورونا فيروس للفنان محمد رمضان

ولم تكن تلك المرة الأولى التي ينشر فيها رمضان، صورًا من كواليس الكليب، حيث نشر صورة عبر "إنستجرام" منذ أيام، ظهر فيها مرتديًا ملابس خاصة للوقاية من فيروس كورونا والأغنية يتعاون فيها مع المخرج محمد سامى، كما علقت الفنانة حلا شيحة على الصورة وكتبت "عسل".

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وسبق أن نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة له يبدو أنها من كواليس أغنية "كورونا فيروس"، معلقا عليها: "هل أنت مستعد؟.. كورونا فيروس.. ثقة فى الله نجاح".



فيديو كليب أغنية كورونا فيروس للفنان محمد رمضان (1)



فيديو كليب أغنية كورونا فيروس للفنان محمد رمضان (3)