شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يكشف موقفه من خوض تجربة التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب أحمد جمال لـ"الخليج 365" تعليقا علي رفضه التمثيل، " خطوة التمثيل خطوة مهمة ولكنها تحتاج لتخطيط لأن الغناء يأخذ الكثير من وقتي، وأتمني دخول المجال سواء بالسينما أو الدراما، خاصة أن هناك تشجيعًا كبيرًا لى، ومع كل كليب جديد أطرحه أجد أن هناك دعمًا وإصرارًا على دخولى مجال التمثيل".

وأضاف جمال " تلقيت أكثر من عرض لكنهم قيد الدراسة، ولم أعطى أى قرار في هذا الموضوع حتى الأن".

من ناحية أخرى يستعد جمال لطرح كليب جديد بعنوان"جيل بطل"، والتى تعتبر دعم الأبطال الألمبياد المصريين المشاركين في اولمبياد طوكيو والتي تم تأجيلها للعام المقبل بسبب فيروس كورونا، وهى من كلمات حسن كمال، الحان محمد عزيز، توزيع احمد عاطف، مهندس الصوت خالد سند.

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وحصلت "الخليج 365"على كلمات الأغنية، وتقول: يا صاحبي طمني عليك..وعلي الحبايب والجيران..مشتاق لصوتك ولعينك..وللشوارع والمكان..و ياجيل بطل..شوف إيه حصل..ماإحنا قابلنا حاجات كتير..فيه خير وشر..وأهوي كله مر..وبقي الصغير فيك كبير.

وطرح أحمد جمال مؤخرا كليب الجديدة بعنوان "احنا مش بتوع حداد" التى إهداء الشهيد أحمد منسى وشهداء مصر، وهى من ألحانه، وكلمات محمد طارق وديع، وتوزيع الموسيقي أحمد حسام، وإلهامى دهيمة.