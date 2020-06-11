شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديو وصور من عقد قران المطرب محمد الشرنوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المطرب محمد الشرنوبي بعقد قرانه على رندا رياض، وسط أجواء عائلية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، أوضح أنه اقتصر فقط على وجود الأسرتين، وأقيم فى حديقة المنزل، وسط إجراءات احترازية.

وتداول رواد موقع تويتر، فيديوهات خلال عقد القران، وسط فرحة كبيرة من ضيوف العروسين، الذى اقتصر على عدد محدود من الأهل والأصدقاء.

يشار إلى أن أول تعليق للمطرب محمد الشرنوبى، عبر حسابه بموقع إنستجرام، قال: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قراني على زوجتي وحبيبتي راندا رياض، ربنا يرزقنا الطريق الصالح والناجح مع بعض يا حبيبتي إن شاء الله ويخليكي ليا دايماً".

وأضاف: "بنعتذر لكل قرايبنا وأصحابنا إننا معرفناش ناخد الخطوة دي وأنتم معانا بسبب ظروف الكورونا اللي العالم كله بيواجهها وحفاظاً عليكم أولا وعلينا اقتصر على فوتوسيشن ووجود الأسرتين فقط بالكمامات في جنينة البيت، إن شاء الله الظروف دي تعدي ونعمل الفرح بوجود كل حبايبنا معانا".

كما حرصت راندا رياض، على نشر مجموعة صور من عقد قرانها عبر حسابها الشخصي، وكتب " الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قراني على زوجي و حبيبي محمد الشرنوبي، ربنا يرزقنا الطريق الصالح و الناجح مع بعض يا حبيبي ان شاء الله و يخليك دايماً سند و ضهر ليا، بنعتذر لكل قرايبنا و اصحابنا اننا معرفناش ناخد الخطوة دي وانتم معانا بسبب ظروف الكورونا اللي العالم كلله بيواجها و حفاظاً عليكم اولا و علينا اقتصر على فوتوسيشن و وجود الاسرتين فقط بالكمامات في جنينة البيت.ان شاء الله الظروف دي تعدي و نعمل الفرح بوجود كل حبايبنا معانا

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