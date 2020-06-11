شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يعلن عن طرحه أغنية جديدة قريبًا تدعو للتفاؤل فى زمن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن الفن هو مرآة المجتمع وقوته الناعمة وليس شيئا غير مهم أو تسلية كما يعتقد البعض، وتابع: "فيه ناس فاكرة أن الفن تسلية وحاجة مش مهمه لكن العكس زى ما قال الرئيس السيسى أنه القوة الناعمة والواجهة والصورة الحلوة لأى شعب.. الفن مرآة المجتمع".

وأضاف "شاكر"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الفن له دور فى المجتمع فى ظل أزمة كورونا، كاشفاً عن أنه قريباً سيطرح أغنية جديدة تحمل تفاءل كبير فى زمن الكورونا، وتابع: "كورونا ابتلاء من ربنا وهو القادر على إزالة هذا البلاء، وجهد الأطباء فى المعامل وأخذ الجميع بالأسباب واتباع الإجراءات الوقائية".

وأكد نقيب المهن الموسيقية، أن ما نمر به الآن يتطلب جزءًا روحانيا وآخر يعطى تفاؤلا وبسمة للمجتمع، وأن الأزمة ستمر، وتابع: "وأنا قريباً جداً سأطرح أغنية جديدة تتحدث عن التفاؤل فى زمن كورونا"، مشدداً عن الجائحة كشفت لنا أشياء جميلة وكثيرة فى حياتنا، مناشداً الجميع بتغيير سلوكيتهم حتى نتجاوز الجائحة.

وأعرب "شاكر"، عن استيائه تجاه استخفاف البعض بخطورة جائحة فيروس كورونا، كونه أمرا غير مقبول، وتابع: "أنا كنت مستاء لما بعض الفنانين قالوا كلاما من هذا النوع.. كورونا مين إحنا مصريين.. هذه خفة دم قاتلة.. كوميديا فيها استهتار واستهبال وعدم احترام للإنسان"، مشدداً على أن الفنان قدوة فى مجتمعه وعليه ألا يستهتر بحياة البشر.