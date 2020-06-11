شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين غيث توجه رسالة لجمهورها: افشل كتير عشان تنجح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة ياسمين غيث، رسالة إلى متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق التواصل الاجتماعي "انتسجرام"، مؤكدة أن الفشل يعد جزء من النجاح، قائلة :"لما يقولولكم مستحيل وبيجي بعدها أي حاجة، ماتصدقوهمش".

وأضافت ياسمين غيث في رسالتها التي وجهتها إلى الجمهور وأرفقت معها صورة الفنان الكبير الراحل عبدالله غيث :"أنا اتقالي مستحيل كتير، وكل المستحيلات اللي اتقالتلي بفضل ربنا عليا حولتها لأحلام وطموحات... وحطتها قدامي لغاية ما صدقتها".

وتابعت :"وأنا في الجامعة اتقال لي مستحيل تنجحي علشان دخلتي متأخر بعد السنة الدراسية ما بدأت بكتير.. ونجحت... مستحيل تدخلي جامعة ليها علاقة بالفن والرسم، مافيش في مصر.. وفشلت فعلاً.. مستحيل تشتغلي حاجة ليها علاقة بدراستك للإعلام.. خليكي مدرسة علشان لما تتجوزي وتخلفي وكدة... وفعلاً صدقتهم وإشتغلت في مجال التدريس اللي ماكنش my passion لمدة ٨ سنين، والنتيجة كانت... فشل تاني مع إني عملت مشروع في واحدة من المدارس اللي إشتغلت فيهم، لغاية النهاردة المدرسة دي متبعاه! بس برده شفت إني فشلت".

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وأردفت :"قولوا مستحيل تخفي من الكانسر، مافيش حد بيخف منه...نجحت و بفضل ربنا خفيت!.. مستحيل أهلك وجوزك يرضوا تمثيلي (لما حلاوة الدنيا إتعرض عليا)... أقنعتهم ومثلت.. ونجحت!.. مستحيل تكملي في التمثيل ده مجال مش تمام وإنتي بنت ناس، كملت وإكتشفت إنه زي أي شغلانه فيها الحلو والوحش وولاد الناس".

واستكملت حديثها :"طيب عايزة أحقق حلم طفولتي و يبقي عندي شغلي الخاص و أعمل شركة زي ما طول عمري شايفة أبويا عنده المصنع بتاعه و بحلم أبقي زيه و أطبق اللي إتعلمته منه!...إنسي، مستحيل تعملي كدة، ده حوار وهلكة وعمالة صعبة ودهب وعملت... عملت شركتي، وماكنش معايا فلوس أعملها أصلاً، وقررت ماخدش فلوس من أبويا علشان أعملها، ونزلت بعت دهبي علشان أبدأ شركتي، وبدأت باللي معايا، وفضلت أحلم وأفشل وأقع وأعيط و يجيلي إحباط وأشوف أفكاري بتتسرق".