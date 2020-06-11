شكرا لقرائتكم خبر عن هل تسيطر السباعيات من جديد على الدراما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظاهرة السباعيات كانت الأساس في بداية الدراما التلفزيونية حيث ظهرت في السبعينات والثمانينات ، وهي عبارة عن مسلسلات من سبع حلقات فقط ، وأثبتت تلك الظاهرة نجاحها وأصبحت أحد أبرز الألوان الدرامية لفترة طويلة ، ولكن سيطرت موضة حلقات ٣٠ علي الدراما منذ عشرون عاما ، وبمرور الوقت أصبح هناك حلقات ٤٥ و٦٠ .

وتتميز المسلسلات السباعية بوجود أحداث درامية متكاملة في وقت قصير لا يتعدي السبع حلقات وتساعد أيضا تلك الظاهرة علي إكتشاف وتفريغ طاقات إبداعية جديدة في الكتابة والإخراج وكذلك التمثيل ، كذلك تلك الظاهرة تعد الأفضل لروح العصر الذي يتسم بالإيقاع السريع .

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يعود بنا مسلسل " شديد الخطورة " للنجم أحمد العوضي ، والذي سيعرض خلال الفترة القادمة لتلك الظاهرة ، حيث تتكون دراما المسلسل من سبع حلقات ، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام على، ويشارك فى بطولته كل من رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ، مسلسل "شديد الخطورة" يتناول قضية الهاكرز وخطورتها على الأمن القومى، واستخدامها بشكل كبير فى ضرب مؤسسات الدولة، حيث تعرض كل حلقة فى 30 دقيقة .

ومن المتوقع أن يفتح مسلسل " شديد الخطورة " آفاق جديدة على الدراما المصرية، خاصة أن العمل يعد حافزا للمنتجين بتقديم أعمال متنوعة بين الأكشن والدراما الاجتماعية والكوميديا وغيرها .