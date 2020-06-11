شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. ابن جديد لأحمد الفيشاوى يطالب بإثبات نسبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ٤ يونيو الماضي نشرت لينا ابنة الفنان أحمد الفيشاوى صورة لها عبر حسابها على انستجرام برفقة طفل صغير وكشفت عن هويته بأنه شقيقها غير الرسمي " تيتوس الفيشاوى " فما القصة ؟ يبدو أنها قضية إثبات نسب جديدة تطار الفنان أحمد الفيشاوى التفاصيل كشف عنها المحامى شعبان سعيد محامي لينا الفيشاوي في إحدى البرامج الفضائية وقال إنه يستعد لرفع قضية إثبات نسب جديدة على أحمد الفيشاوي Advertisements بشأن “تيتوس” ابنه، من زوجة ألمانية تدعى دنيس ولمان وحسب تصريحات المحامى فقد تعرف الفيشاوى عليها في رحلة علاجية لوالدته إلى ألمانيا منذ 10 سنوات. في الفيديو التالي نستعرض تفاصيل القصة

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