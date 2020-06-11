شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم يروج لفيلمه الجديد "الغسالة"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روج الفنان الشاب أحمد حاتم لفيلمه الجديد الغسالة بصورة من ‏العمل مستعينًا بإحدى جمله الحوارية قائلاً: لا تنسى أخطاء ‏الماضى.. اغسلها".‏

فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، ‏وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك ‏فى بطولته أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد ‏فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور ‏أحداثه فى إطار رومانسى‎.‎‏ ‏

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ويسجل الفيلم التعاون السينمائى الثانى بين هنا الزاهد وأحمد حاتم ‏بعدما قدما فيلم "قصة حب" الذى تم عرضه فى موسم عيد الحب ‏من العام الماضى، وحقق نجاحاً لافتاُ، وهو من إخراج عثمان أبو ‏لبن وشارك فى بطولته فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، ‏حنان سليمان، ودارت أحداث الفيلم فى إطار رومانسى لايت حول ‏أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف حبيبته بجواره ‏وتسانده‎.‎