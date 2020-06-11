شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين تستأنف تصوير مسلسلها "خيط حرير" مطلع الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف النجمة مى عز الدين تصوير مسلسلها الجديد "خيط حرير" مطلع شهر يوليو المقبل، من انتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج ابراهيم فخر، و صورت مى عدة مشاهد من المسلسل، ثم توقف التصوير وخرج المسلسل من السباق الرمضانى نظراً لضيق الوقت وفرصة لصناع العمل لتقديم عملا درامياً يليق بجمهور مى عز الدين.

مسلسل "خيط حرير" من بطولة مي عز الدين، محمود عبدالمغني، يوسف عثمان، هنادي مهنى، سوسن بدر، أحمد خليل، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.

Advertisements

مى عز الدين قدمت آخر أعمالها الدرامية مسلسل "البرنسيسة بيسة" وعرض فى السباق الرمضانى قبل الماضى للمخرج أكرم فريد وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.

يشار إلى أن مى عز الدين ظهرت في فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى كضيفة شرف ، الذى عرض يوم 25 ديسمبر الماضى، وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.