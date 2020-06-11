علا الفارس تسرب صور غادة عويس مذيعة الجزيرة عارية بالمايوه

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 11 يونيو 2020 02:57 صباحاً - حالة من الجدل الكبير، انتشرت عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، عقب تسريب صورًا جديدة للإعلامية اللبنانية غادة عويس، المذيعة البارزة بقناة الجزيرة.

ودخلت “عويس” في مشاداة كلامية عنيفة مع الكاتب السعودي عبداللطيف آل الشيخ، والذي أعاد نشر تغريدة منسوبة لغادة عويس، تلمح فيها إلى اتهام زميلتها علا الفارس المذيعة بنفس القناة بتسريب صورها.

وظهرت غادة عويس مرتدية المايوه في حمام سباحة، قيل أنه داخل مزرعة “حمد بن ثامر”، وكتب “آل الشيخ” عبر حسابه على “تويتر”: “غادة عويس تحذف تغريدة موجهة لعلا فارس فيها إتهام واضح جداً جداً جداً لعلا بالتآمر عليها و لا أستبعد أبداً أن علا من سرّبت صور مزرعة حمد بن ثامر كي تُشكل ضغط نفسي على غادة يفقدها اتزانها و هو الواضح في الأيام الماضية كي تحتل مكانها في قناة الجزيرة”.. قائلا في تغريدة منفصلة: “غادة .. بكرة قناة ولا مزرعة؟!”.



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