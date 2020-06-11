هنا الزاهد تُؤكّد أنّها لو طُلِب منها بَدء تصوير "الغسالة" الآن سترفض

تسبّبت أجواء آخر يوم تصوير لفيلم "الغسالة" التي نشرتها الشركة المنتجة مؤخرا الكثير من الجدل بسبب تجمع أعداد الكبيرة من فريق العمل وعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية.

وقالت هنا الزاهد إن فريق العمل كان ملتزما بالإجراءات الوقائية طوال مدة التصوير فلم تكُن الأعداد كبيرة وكانت هنا تسعى لأن تبقى مسافة بينها وبين الفنانين المشاركين بالإضافة إلى الاهتمام بتعقيم يديها طوال الوقت، وأشارت إلى أنها اضطرت لاستكمال تصوير الفيلم لأنه بدأ منذ فترة قبل انتشار فيروس "كورونا" وأنه لو عرض عليها بدء تصوير الفيلم الآن لم تكن لتوافق أبدا.



أما في ما يتعلق بالشخصية التي تقدمها في الفيلم قالت هنا إنها تجسد شخصية عايدة التي تمر بمراحل زمنية مختلفة من الطفولة للشباب للنضج في الماضي هي فتاة صغيرة وفي عمر الشباب تظهر هنا الزاهد بشخصية عايدة أما في المستقبل فتجسدها شيرين رضا.



ولفتت هنا الزاهد إلى أنها تتمنى أن تشبه شيرين رضا في الحقيقة لأنها من أجمل الممثلات وكثيرا ما تغازل جمالها، وأضافت أنها تجد كيمياء مشتركة تجمعها بالفنان أحمد حاتم وترتاح للعمل معه وقالت "أنا مع أحمد حاتم برتاح أوي مش بحس ان في كاميرا مش بحس اني بمثل.. هو شاطر أوي وبنتفق هنعمل إيه". "الغسالة" من بطولة كل من محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.

"الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليا شركة "دولار فيلم".

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