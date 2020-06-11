وفاة شقيقة طارق نور مالك قناة "القاهرة والناس"

توفيت اليوم بسمة نور شقيقة طارق نور الخبير الإعلاني ومالك قناة "القاهرة والناس".

ونعت قناة "القاهرة والناس" في بيان لها، شقيقة طارق نور.

وقال البيان: "تتقدم أسرة القاهرة والناس، بخالص العزاء والمواساة للخبير

الإعلاني ومؤسس القناة طارق نور، في وفاة أخته الأستاذة بسمة نور.. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان. وإِنَّا لِلّهِ وَإِنا إِلَيْهِ رَاجِعون".

يذكر أن طارق نور من أنجح مخرجي الإعلانات والبرامج، فهو ملحمة إعلامية كبيرة، أشهرها برامج الكاميرا الخفية للراحل إبراهيم نصر، بالإضافة إلى تميز صوته في الإعلانات التي لن تتكرر حتى الآن .