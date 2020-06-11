مصطفى درويش عن إصابته بـ كورونا: أنا جامد جدًا فى المواقف دي

قال الفنان مصطفى درويش، إنه ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا المستجد، والمعروف باسمه العلمي كوفيد19، موضحًا أنه شعر بالقلق الشديد عندما ظهرت عليه هذه الأعراض ومن أجل ذلك أعلن عن هذا، من أجل تنبيه كل من خالطه ومن باب الأمانة والحفاظ على صحة الآخرين، وتابع: مفكرتش في شئ غير أن الناس اللي خالطتني

تفكر في نفسها وأهلها.

وأضاف درويش خلال اتصال هاتفي ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن لديه ثقة كبيرة فى الله سبحانه وتعالى فى تجاوز المحنة، وتابع: أن شاء تعدي على خير .. ربنا كتبها لينا وهتعدي.. أنا جامد

جداً في المواقف دي.

يذكر أن الفنان مصطفى درويش شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل بـ 100 وش، وهو من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري، وبطولة كل من نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، محمود الشرقاوي، عمر الشناوي، مصطفى درويش، محمد عادل، منة سماحة، حسن أبو الروس، دنيا ماهر، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي.

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وتدور أحداثه في إطار كوميدي لايت، حيث يقع لبطلي العمل العديد من المفارقات الكوميدية.