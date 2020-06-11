فنانات لا يخفن من تقديم أدوار الشر في الدراما

أعربت بعض الفنانات عن عدم خوفهن من تقديم الشر باعتباره من الأدوار التي تتسم بالأبعاد النفسية الصعبة خاصة إذا كانت هذه الشخصيات مؤثرة ومهمة في الأحداث ولها مبررات وعوامل.

من هؤلاء الفنانات النجمة ماجدة زكي التي لا تحب تقديم أعمال فنية وأدوار وتنتهي من ذلك وحسب، كاشفة عن رغبتها في تقديم أدوار الشر والابتعاد عن الشخصيات المثالية والطيبة التي قدمتها في الكثير من أعمالها.

وقالت زكي، في تصريح صحفي، إنها تتمنى تقديم أدوار في إطار الشر، ولكن لا يهمها أن تكون الشخصية شريرة في المطلق بقدر ما تهتم بأن تكون لها مبررات وعوامل دفعتها لهذا الشر، مشيرة إلى أن التركيز على هذه الأمور شيء مهم للغاية.

ولم تخف الفنانة السورية جومانا مراد من تقديم الشر في مسلسل (خيانة عهد) الذي عرض

في موسم رمضان المنتهي ، قائلة إنها تحب هذه النوعية من الأدوار التي تتسم بالأبعاد النفسية الصعبة وتكون محورية خلال الأحداث.

وأضافت أنها مؤمنة بأنه لا يوجد شر في المطلق وشخصية شيرين التي جسدتها في مسلسل ( خيانة عهد ) مع الفنانة يسرا ، ينطبق عليها هذا الأمر، فهناك أسباب جعلت هذه نهايتها ، لافتة إلى أن المسلسل ناقش قضية الخيانة من أقرب المقربين وهذا لم يعد شيئاً غريباً.

وأعربت عن سعادتها بردود الأفعال التي حققها العمل، ووصوله "ترند في مواقع التواصل الاجتماعي طوال مدة عرض الحلقات في رمضان، مشيرة إلى أن هناك كيمياء فنية جمعتها بأبطال العمل وكواليس تتسم بالحب

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والمرح طول الوقت.

بينما ، رأت الفنانة الشابة رحاب الجمل أن ملامحها بالفعل تساعدها في تقديم أدوار الشر، لكنها تستطيع أيضا أن تؤدي أدوارا متنوعة ، واصفة تجربتها الدرامية في مسلسل "البرنس" الذي عرض في سباق رمضان المنصرم بانه نقلة نوعية و مرحلة مهمة في حياتها الفنية .

وأضافت، في تصريحات صحفية ، أنها استحضرت شخصية عبير في المسلسل من الشر الموجود في الورق والسيناريو، لافتة إلى أن شخصية عبير أخت رضوان، التي جسدتها في المسلسل دور مركب وجذبها لأنه يحتوي على تفاصيل كثيرة ويحتاج إلى التركيز والمجهود والقراءة الجيدة للدور ويشعر بالشخصيات الموجودة وعلاقتهم ببعض، والتفاصيل الدقيقة لكل الشخصية.

وأضافت أن شخصيتها في المسلسل صعبة ومهمة ومؤثرة في الأحداث وتحتوي على الشر والكوميديا في الوقت ذاتهوبالرغم من كونها شريرة، لكنها غير قادرة على تنفيذ قراراتها.

وأوضحت أنها تلقت ردود أفعال إيجابية من الجمهور،إذ إنهم تفاعلوا مع المسلسل والشخصيات، وتقبلوا الخير من رضوان والكراهية من إخوته، بالإضافة إلى تفاصيل العمل كافة، وهذا أسعدها للغاية.