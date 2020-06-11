كشف الفنان محمد سعيد موعد طرح أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم لحالي، وجاء ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ومن المقرر طرح أغنية لحالي غدًا في تمام الساعة العاشرة مساًء، عبر قناة محمد سعيد الرسمية Advertisements بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. يذكر أن الفنان محمد سعيد مؤخرًا كليب راجعة تاني ليه، وهو من إخراج علاء الباهي، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. محمد سعيد يكشف موعد طرح أحدث أغانيه لحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.