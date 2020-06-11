شاهد .. محمد رمضان يشوق جمهوره بصورة من كليب "كورونا فيروس"

شوق الفنان محمد رمضان، جمهوره، بصورة من كليبه الجديد "كورونا فيروس"، والمقرر طرحه اليوم، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".
ونشر "رمضان"، صورة من كواليس الكليب، عبر حسابهالرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، معلقاً: "هل أنتم جاهزين، اليوم عبر قناتي في يوتيوب، ثقة في الله نجاح، كورونا فيروس".
يذكر ان النجم محمد رمضان شارك في الماراثون الرمضاني المنقضي من خلال مسلسل "البرنس"، وشاركه العمل كلاً من "أحمد زاهر، روجينا، محمد علاء، ريم سامي، نور اللبنانية، رحاب الجمل، أحمد داش، إدوارد"، المسلسل من إخراج محمد سامي.
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