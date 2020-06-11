في هذا الموعد.. مسار إجباري تحيي حفلًا غنائيًا أون لاين

كشف مسار إجباري باند عن إحياء حفل غنائي أون لاين، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ومن المقرر أن يحيي مسار إجباري الحفل يوم الاثنين الموافق 15 من شهر يونيو الجاري، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساًء عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. يونيو الجاري، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساًء عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. Advertisements يذكر أن باند مسار إجباري طرح مؤخرًا أغنية بعنوان صاحب، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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