تراند اليوم : مسلسل ” سيف الله ” بدأ بمباراة في الأخلاق .. وهينتهي بمبارزة بين المشايخ

في لقطة من لقطات الزمن الجميل، واخلاق الفرسان التي تليق بالنجمين الكبيرين، تابع الجميع المبارزة شديدة الاخلاقية بين كلا من ياسر جلال وعمرو يوسف، بعد أن كان الأخير مرشحا لبطولة مسلسل ” سيف الله ” ليقدم من خلالها شخصية الصحابي خالد بن الوليد.

حيث رفض ياسر جلال الموافقة على بطولة العمل لعلمه بأن عمرو يوسف هو من تعاقد عليه اولا، واتصل به ليقنعه بمواصلة هذا الدور العظيم ومعرفة المشكلات التي تواجهه، لكن عمرو يوسف أكد له أنه قد ارتبط بعمل اخر ، شاكرا حسن اهتمامه واخلاقه العالية التي منعته من قبول عملا بهذا الحجم قبل الرجوع للمرشح الاول للعمل.

ومنذ قليل تعاقد النجم ياسر جلال رسميا بمقر شركة سينرجى على مسلسل “سيف الله”، لتقديم شخصية الصحابى الجليل خالد بن الوليد، وتم إبرام العقد مع حسام شوقى مشرف عام الإنتاج بشركة سينرجى، وفى حضور المنتج الفني فتحى إسماعيل.

المسلسل من الأعمال التي يترقبها الجمهور بلهفة في موسم دراما رمضان المقبل، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تصوير وإخراج رؤوف عبد العزيز، سيناريو وحوار إسلام حافظ، والعمل مأخوذ من كتاب عبقرية خالد للأديب عباس محمود ‏العقاد.

في الوقت نفسه ورغم البداية الشديدة الاخلاقية للعمل الفني الكبير، نتوقع وتوقعوا جميعا هجوما سلفيا إخوانيا .. عماميا على العمل من قبل أن يبدأ تصويره من الأساس.

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سنشاهدون تأليفات سلفية.. وفتاوى برهامية، تكفر كل من يشارك بالعمل الفني الكبير.

سترون مبارزات بين الشيوخ المعتدلين وفريق أخر من المتطرفين .. وستعلوا اصوات المبارزات والاحاديث والافتاءات.

لكن الفن سينتصر في النهاية لا محالة.