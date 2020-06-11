تراند اليوم : إبنة ماجد المصري تعلن عن إصابة والدتها بفيرس كورونا

أعلنت ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصري، عن إصابة والدتها الفنانة “منى إش إش” ب فيروس كورونا

وطلبت ماهيتاب من أصدقائها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”

بالدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل وكتبت تعليقا: “أرجوكم ادعوا لأمي بالشفاء العاجل لأنها أصيبت بكورونا”

كما نشرت الفنانة منى إش إش مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع “إنستجرام” من أمام إحدى المستشفيات وقالت “خضعت لإجراء أشعة مقطعية على الصدر لأنني أعاني من ضيق تنفس وكحة وبكرة هروح أعمل ماسحة خير إن شاء الله ” عشمي في ربنا كبير وإن شاء الله خير