تراند اليوم : خالد النبوي يتقمص شخصية السادات في “كامب ديفيد” – صور

نشر الفنان خالد النبوي عبر حسابه الشخصي على موقع “أنستقرام” صورة له وهو بهيئة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، وحملت الصورة شبها كبيرا بينه وبين الرئيس الراحل بسبب المكياج الدقيق والملابس وطريقة الجلوس.

وفور نشرها حصدت المشاركة عددا كبيرا من كلمات الإعجاب والإشادة من جانب المتابعين.

والصورة التي نشرها خالد النبوي تم التقاطها أثناء مشاركته في بطولة مسرحية “كامب ديفيد” التي جسد خلالها شخصية الرئيس السادات، وتم عرضها عام 2014 على مسرح “أولد جلوب” بأمريكا.

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ومسرحية “كامب ديفيد” من تأليف لورنس رايت ومستوحاة من مذكرات الرئيس كارتر وزوجته وأخرجها مولي سميث.

يذكر أن آخر عمل درامي شارك فيه خالد النبوي كان مسلسل “لما كنا صغيرين” وعرض في رمضان الماضي وشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم مثل محمود حميدة وريهام حجاج وكريم قاسم ومنة فضالي، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.