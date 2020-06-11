تراند اليوم : برافو على أيتن أمين – وصلت ” سعاد ” بنت الأرياف المصرية لمهرجان كان

واقع المراهقات في الأقاليم المصرية … تجربة فريدة خاضتها المخرجة الشابة أيتن أمين في فيلمها ” سعاد ” الذي استحق مكانه وسط الأفلام المتنافسة فى مهرجان كان هذا العام.

صحيح أن المهرجان لم ولن يعقد بشكله المعتاد بسبب ظروف كورونا، الا ان التجربة التي نجحت فيها المخرجة الشابة في الكشف عن واقع الفتيات في هذا السن الخطير وخاصة في أقاليم مصر وليس فى مدنها الكبري كالقاهرة والاسكندرية، هي تجربة تستحق الإشادة.

وبينما تنشغل معظم وسائل الإعلام بفضيحة فلانه .. والقبض على علانه، ومتابعة قضايا التيك توك وغيرها من الأمور التافهه، وجدنا بارقة أمل في فيلم مثل ” سعاد ” ليكشف للجمهور حين عرضه عن حقيقة مشاعر الفتيات الصغار في تلك المرحلة الهامة من أعمارهن.

الفتيات اللاتي تجلدهن الألسنة والأقلام لقيامهم بتصوير أنفسهن حتى لو في لقطات عادية جدا وفى أماكن عامة، كأنهن قد تجرأن وكسرن القواعد ونظرن الى المرأة.

من الأن لا يحمل هاتفا ذكيا يحتوي على عدة كاميرات.. منها كاميرا مخصصة لالتقاط الصور الشخصية.

تخيل أنك تمتلك هاتفا يحمل كاميرا مخصصة لك.. ويحرم عليك أن تلتقط لنفسك صورة واحدة.

منطق عجيب والتشهير أصبح سمة العصر.

نأمل أن يكون الفيلم قد نقل واقعا حقيقيا كما يبدو من حديث المخرجة أيتن أمين وفريق عملها المتميز.

نأمل أن ينقل للناس واقعا لم يعرفوه أو يتوقعوه … وان يلقي بقعة من الضوء فى غرفة الفتيات المظلمة.

فيلم سعاد يشارك بمهرجان كان ومدير المهرجان يشيد بالفيلم :

وبرزت المشاركة العربية في اختيارات هذا العام، من خلال فيلمي “سعاد” للمخرجة المصرية، أيتن أمين، وهو إنتاج مصري تونسي مشترك، و”مفاتيح مكسورة” للمخرج اللبناني، جيمي كيروز.

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لدى إعلانه عن اختيار الفيلم، لم يفاجئني وصف المدير الفني لمهرجان كان السينمائي، تيري فريمو، فيلم “سعاد” بالقول إنه قدم لنا فرصة دخول البيوت ومعاينة ما تحويه من تفاصيل حميمة؛ إذ طالما كانت حميمية التفاصيل-لاسيما الأنثوية- العامل الأبرز في لغة أيتن أمين السينمائية. وبسؤالها عن استقبالها لاختيار الفيلم، أعربت أيتن عن سعادتها الغامرة باختيار الفيلم من قبل مهرجان كان، الذي وصفته بأنه “حُلم كل صانعي الأفلام.. لأنه يبحث دائماً عن الاختلاف، ويحترم السينمائيين”.

وبحسب أيتن، تدور قصة فيلم “سعاد”، حول علاقة شقيقتين في سن المراهقة، تعيش إحداهما حياة سرية على الفيس بوك.

وتقول أيتن لبي بي سي إن “سعاد” شأنه شأن جميع مشاريعها السابقة، ساهم في تطويرها على المستوى الشخصي؛ إذ طالما كانت التجارب الفنية بالنسبة لها “نوعاً من العلاج النفسي، تكتشف عبره جوانب من وعيها وذاتها، وتخرج منها إنسانة أكثر تطوراً”.

وتضيف أن الفيلم، الذي تم تصويره في إحدى مدن الدلتا، وأسندت أدوار البطولة فيه لممثلين ينتمون لأقاليم مصر المختلفة، ويقفون أمام الكاميرا للمرة الأولى، حرص على كسر مركزية العاصمة، التي كانت سبباً في تهميش ملايين المصريين لعقود.

واللافت أن “سعاد”، الذي كانت أيتن وراء فكرته، وشاركت في كتابته، يعد أول سيناريو للمصري، محمود عزت، وكان التجربة الإنتاجية الأولى لسامح عواض، بالمشاركة مع المنتجين المصريين، محمد حفظي، ومارك لطفي إلى جانب التونسية درة بوشوشة.

وبالحديث إلى أيتن، يمكنك استشعار الروح الجماعية التي خرج بها هذا العمل، فهي تُرجع الفضل إلى عواض في مساعدتها في الحصول على منح إنتاجية، في وقتٍ تعذر فيه تمويل الفيلم، وإلى بوشوشة في تطوير الكتابة وكذلك استقطاب منحة إنتاجية فرنسية دفعت بالمشروع خطوةً إلى الأمام، وإلى حفظي ولطفي في الإيمان بالمشروع والتمسك بالمشاركة في إنتاجه منذ وقتٍ مبكر.

وتكتسي نبرة صوتها بشيء من الفخر وهي تتحدث عن أن الفيلم كان التجربة الأولى للمونتير، خالد معيط، البالغ من العمر 22 عاماً، والمصور ماجد نادر.

وكأن الطريقة التي خرج فيها هذا العمل إلى النور، اعتمدت كسر المركزية، واستبعاد النمط المعتاد في واحد من أكثر المجالات الفنية وعورة.

وربما يصعب إنكار ما تنطوي عليها تجربة “سعاد” من مخاطرة، يمكن التماسها في تعمد أيتن اختيار أبطالٍ، لم يسبق لهم التمثيل، استطاعت تطويع طزاجة مواهبهم، على مدى 5 أشهر من البروفات، ووصفتهم بأنهم كانوا “كرماء فيما منحوه للأدوار من ذواتهم”، وفي اشتباكهم معها بالحميمية التي تطبع البدايات والتجارب الأولى.

وتقر أيتن بحقيقة التحديات التي تواجهها النساء في مجال صناعة الأفلام، بوصفها جزءاً لا ينفصل عن الطريقة التي تُعامل بها المرأة في المجتمع المصري، لكنها تقول إنها “لم تشعر أنها قوبلت بمثل هذه التحديات أثناء عملها على فيلم سعاد”، فرغم التمييز الذي “تواجهه العاملات في مجال صناعة الأفلام، طوال الوقت، حتى ولو بشكلٍ غير متعمد”، تشعر أيتن أنها “تغلبت على الكثير من التحديات في السابق، لكي لا تواجه مثلها في هذا الفيلم”.

يقول مارك لطفي، أحد منتجي الفيلم الأربعة، إن فيلم “سعاد” تطلب جرأة إنتاجية توافرت لدى منتجيه، سامح عواض ومحمد حفظي و درة بوشوشة، وافتقدها، إلى حدٍ كبير، سوق صناعة الأفلام، الذي يعاني أزمة إنتاجية في مصر؛ بسبب “تركيز غالبية المنتجين والمخرجين على مضامين مؤدلجة تفتقر إلى القدر المطلوب من الانفتاح على التجارب الخارجة عن السائد في السوق”، ما يجعل من فيلم “سعاد” مغامرة شديدة الخصوصية، ستؤثر بشكلٍ إيجابي على المسيرة الفنية لصناع الفيلم والمشاركين فيه، وربما تشجع السوق والمنتجين على تبني مشاريع فنية جريئة، ترفع لافتات جمالية مختلفة عن المزاج السائد “المضمون نجاحه من منظور منتجي الأفلام”.

ويصف مارك أفلام مخرجة الفيلم، الذي حصل على أربعة جوائز من مهرجان الجونة السينمائي، بأنها تمتاز “بصيغ لغوية وجمالية مختلفة”، ويجادل بأن فيلم “سعاد” اشتبك مع أسئلة لم تطرق بالقدر الكافي، لاسيما واقع المراهقات في الأقاليم، ودور السوشيال ميديا في إعادة تشكيل علاقاتنا الاجتماعية وعواطفنا الإنسانية. كما “اعتمد حالة من الوثائقية، استندت على إبراز الجمال الطبيعي، وعفوية الأداء لدى ممثلين يمكنك استشعار التشابه بينك وبينهم بسهولة”.

ويؤكد مارك على حرص مخرجة الفيلم، أيتن أمين، على العمل من خلال فريق إبداعي، واجه عدم توفر التمويل بروح العمل الجماعي، واعتماد آليات تنفيذ تتوخى الوصول لأفضل الصياغات السينمائية بأقل التكاليف الممكنة.