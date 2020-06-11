تراند اليوم : هتكسرو الدنيا.. السقا جنن جمهوره بهذة الصورة – شاهد

شارك النجم أحمد السقا جمهوره بصورة جديدة مع المخرج محمد سامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

ولم يعلق أحمد السقا واكتفي بوضع ملصق قنبلة.

وجاءت التعليقات كالآتي :

الجدعنة كلها ، مش ناوي تقولنا المفاجأة ، حرام عليك قولنا المفاجأة و محمد رمضان معاكوا ولا لا، مستنين يا نجم النجوم، تكسروا الدنيا.

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يذكر أن أحدث أعمال أحمد السقا هو فيلم “سري للغاية” أضخم إنتاج سينمائي فى تاريخ السينما، للكاتب الكبير وحيد حامد والمخرج محمد سامي، وظهر أحمد السقا ف دور الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وأحمد رزق في دور محمد مرسي.

وعلى الجانب الآخر تم الانتهاء من تصوير الفيلم منذ عامين وفي انتظار موافقة الجهات السيادية لعرض وإذاعة الفيلم قريبآ.