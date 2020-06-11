تراند اليوم : بالفيديو.. لحظة انهيار المطرب شيكو بعد وفاة والدته بفيروس كورونا

توفيت منذ قليل، والدة الفنان الشعبي شيكو، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بإحدى مستشفيات مدينة 6 أكتوبر.

ودخل “شيكو” فى نوبة انهيار وبكاء شديدة عقب معرفته بخبر وفاة والدته.

كان الفنان سعد الصغير، أول من تحرك من أجل إنقاذ والدة المطرب الشعبي شيكو، الذي كان قد بث أمس فيديو وهو يبكي بسبب عدم قدرته على إنقاذ والدته التي أصيبت بفيروس كورونا.

يذكر أن شيكو بث فيديو في سيارته وهو منهار ويبكي بسبب عدم معرفته بالخطوات اللازمة لمساعدة والدته المصابة، وقال فيه: “أعمل إيه أمي تعبانة، مش لاقي حد يساعدني، وأمي هتموت مني، وكل ما أكلم حد بيهرب مني، إنتو عايزين إيه، وأمي بتموت أبوس رجليكم أقفوا جمبي حد يساعدني”