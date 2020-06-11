تراند اليوم : شاهد.. اللقطات الأولي من حفل زفاف مهاجم الزمالك مصطفي محمد

احتفل مهاجم نادي الزمالك، والمنتخب الوطني للشباب، بزفافه اليوم، من فتاة تدعى حياة.

وظهر اللاعب، ببدلة سوداء كلاسيكية، مع قميص أبيض، ورابطة عنق باللون الأسود. وظهرت العروس بفستان زفاف منفوش، مرصع بالفصوص اللامعة، باكمام ورفَقبة قصيرة مرصعين أيضا بالفصوص، مع طرحة زفاف اخفت شعرها، ومكياج بألوان النيود.

واعتمد العروسان على حفل في مكان مفتوح “اوبن اير” بحضور أقاربهما وبعض الأصدقاء من الوسط الرياضي، ابرزهما أوباما وعبد الله جمعة.

Advertisements

وكان اللاعب قرر الاحتفال تلك الأيام مستغلا فترة توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.