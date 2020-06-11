تراند اليوم : بعد إعلان خطوبتها.. مش هتصدق فرق السن بين نيللي كريم وخطيبها

أثارت الفنانة نيللى كريم حالة من الجدل الواسع بعد إعلان خطوبتها من رجل الأعمال عمر إسلام امس، وذلك فى حفل اقتصر على المقربين فقط بالجونة.

ويعتبر فارق العمر بين نيللى كريم وخطيبها 14 عاما، حيث تبلغ نيللى من العمر 46 عاما، بينما يبلغ خطيبها عمر اسلام ستون عاما.

Advertisements

ولم تكن هذه الزيجة الاولى للفنانة نيللى كريم حيث تعد الثالثة لها فتزوجت المرة الاولى فى التسعينيات من القرن العشرين من رجل خارج الوسط الفنى واسفرت الزيجة عن انجابها طفلين هما “كريم ويوسف” ثم انفصلت عنه.

واما الزيجة الثانية فكانت من خبير التغذية هانى ابو النجا وكانت فى 2004 واسفرت الزيجة عن انجابها طفلتين “سيليا وكندة” وبعد فترة انفصلت نيللى عن زوجها وتحديدا فى 2015.

بينما سبق لرجل الاعمال عمر إسلام الزواج من الفنانة التشكيلية الفلسطينية الأمريكية “جنان شحادة” وأنجب منها توأم ذكر وأنثي، هما “سامو – تيا” ويعيش سامو فى لندن بينما تيا مع والدتها فى دبى.