تراند اليوم : أول تعليق من الشرنوبي علي عقد قرانه – شاهد

الفنان محمد الشرنوبي بعقد قرانه على راندا رياض، قبل قليل، في حفل عائلي بسيط في منزل العروس.



نشر الشرنوبي عبر حسابه على Instagram صور من جلسة التصوير الخاصة بعقد القران، وكتب تعقيبا: “الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قراني على زوجتي وحبيبتي راندا رياض، ربنا يرزقنا الطريق الصالح والناجح مع بعض يا حبيبتي إن شاء الله و يخليكي ليا دايماً”.

وحرص الشرنوبي على الاعتذار لأصدقائه لأنه لم يستطع الاحتفال معهم قائلا: “بنعتذر لكل قرايبنا وأصحابنا إننا معرفناش ناخد الخطوة دي وأنتم معانا بسبب ظروف الكورونا اللي العالم كله بيواجهها وحفاظاً عليكم أولا وعلينا اقتصر على فوتوسيشن و وجود الأسرتين فقط بالكمامات في جنينة البيت. إن شاء الله الظروف دي تعدي ونعمل الفرح بوجود كل حبايبنا معانا”.

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يشار إلى أن الفنان محمد الشرنوبي فاجأ جمهوره في ديسمبر الماضي، بإعلان خطبته على راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام، وكان من المقرر أن يتم زفافهما خلال الفترة المقبلة، إلا أن الأمر تم تأجيله نظرا للظروف التي تمر بها الدولة حاليا بسبب فيروس كورونا.