شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى ينعى أحد أفراد فرقته الموسيقية: كنت من خيرة الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المطرب اللبنانى عاصى الحلانى، عن حزنه الشديد لوفاة أحد أعضاء فرقته، وقدم التعازي لعائلته، موضحًا أنه كان من خيرة الشباب، سوف يترك فراغًا كبيرًا.

ونشر المطرب اللبناني عاصى الحلانى، عبر حسابه بموقع تويتر، صورًا تجمعهما ببعضهما البعض، وعلق قائلاً: "أحمد كنت من خيرة الشباب معي بالفرقة ولا يوم سمعت عنك إلا كل خير رح تترك فراغ كبير وما حدا ممكن يكون مكانك الله يرحمك وإن شاء الله مثواك الجنة.. أتقدم بأحر التعازي لأهلك وعيلتك.. البقاء لله".



عاصى الحلانى

وكان قد قررالمطرب اللبناني عاصي الحلاني تأجيل طرح ألبومه الجديد لعدة أسباب، الأول فيروس كورونا والذى هدد جميع الأنشطة الفنية خلال الفترة الأخيرة، أما السبب الثانى هو الأوضاع اللبنانية التى تمر بها البلاد هناك، أما السبب الثالث رغبته فى إجراء بعض التعديلات الطفيفة على الألبوم، حيث سيضم أغنيتين جديدتين وحذف بدلا منهما أغانى أخرى تم اختيارها من قبل، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم بشكل نهائي في أواخر العام الجارى.

من جانب آخر، انتهي المطرب اللبنانى عاصي الحلاني من تسجيل أغنية سينجل جديدة تحمل طابع رومانسى، لم يستقر علي اسمها حتي الآن، وهى من كلمات وألحان حسن عيسى، وتوزيع الموسيقي عمر صباغ، ويقدمها صباغ بشكل جديد ومختلف عن أغانيه السابقة وقد تكون مفاجأة للجمهور عاصي بحسب تصريحاته لـ"الخليج 365"، معربًا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور بعد طرحها.

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