شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من محمد الشرنوبى بعد عقد قرانه: اقتصر على الأسرتين فى حديقة البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول تعليق للمطرب محمد الشرنوبي عقب عقد قرانه الذى أقيم منذ قليل على رندا رياض، وسط أجواء عائلية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، أوضح أنه اقتصر فقط على وجود الأسرتين، وأقيم فى حديقة المنزل، وسط إجراءات احترازية.

وكتب محمد الشرنوبى، عبر حسابه بموقع إنستجرام: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قراني على زوجتي وحبيبتي راندا رياض، ربنا يرزقنا الطريق الصالح والناجح مع بعض يا حبيبتي إن شاء الله ويخليكي ليا دايماً".



المطرب محمد الشرنوبى عبر حسابه بموقع انستجرام

وأضاف: "بنعتذر لكل قرايبنا وأصحابنا إننا معرفناش ناخد الخطوة دي وأنتم معانا بسبب ظروف الكورونا اللي العالم كله بيواجهها وحفاظاً عليكم أولا وعلينا اقتصر على فوتوسيشن ووجود الأسرتين فقط بالكمامات في جنينة البيت، إن شاء الله الظروف دي تعدي ونعمل الفرح بوجود كل حبايبنا معانا".

كما حرصت راندا رياض، على نشر مجموعة صور من عقد قرانها عبر حسابها الشخصي، وكتب " الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قراني على زوجي و حبيبي محمد الشرنوبي، ربنا يرزقنا الطريق الصالح و الناجح مع بعض يا حبيبي ان شاء الله و يخليك دايماً سند و ضهر ليا، بنعتذر لكل قرايبنا و اصحابنا اننا معرفناش ناخد الخطوة دي وانتم معانا بسبب ظروف الكورونا اللي العالم كلله بيواجها و حفاظاً عليكم اولا و علينا اقتصر على فوتوسيشن و وجود الاسرتين فقط بالكمامات في جنينة البيت.ان شاء الله الظروف دي تعدي و نعمل الفرح بوجود كل حبايبنا معانا، MRS.SHARNOUBY".

Advertisements

يشار أن الفنان محمد الشرنوبى عقد قرانه منذ قليل، على خطيبته راندا رياض، في منزل عائلة العروس، واقتصر الحفل على حضور الأسرتين فقط.

والتزم كل من الشرنوبي، وراندا بجميع الإجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن يقيم الثنائي حفل زفاف يجمع الأهل والأصدقاء بعد انتهاء الأزمة الراهنة.

وكانت راندا رياض قد صممت فستانها لدى المصمم اللبناني الشهير زهير مراد، اثناء تواجدها في لبنان قبل ازمة فيروس كورونا.

يشار إلى أن محمد الشرنوبى يعرض له حالياً مسلسل "ليه لأ" من بطولة أمينة خليل، وهالة صدقى، نهير أمين، وعدد كبير من الفنانين، من إخراج مريم أوب عوف، وتأليف ورشة سرد للكاتبة مريم ناعوم.