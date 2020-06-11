شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير يكشف عن صورة جديدة لابنتيه فريدة وكاميليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان شريف منير بصورة جديدة لـ ابنتيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لاقت تفاعلاً كبيرًا من متابعيه على المنصة الاجتماعية.

ونشر الفنان شريف منير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لابنتيه فريدة وكاميليا، مساء اليوم، معلقا عليها: "فريدة شريف منير.. إللي قاعده ..كاميليا شريف منير.. إللي نايمة .. تصوير: كاميليا شريف منير".

على صعيد آخر، تحدث شريف منير عن شخصية "عبد الله" في مسلسل "ونحب تانى ليه"، للنجمة ياسمين عبد العزيز الذى عرض في موسم شهر رمضان الماضى، وحقق نجاحاً جماهيرياً، بإحدى البرامج التليفزيونية والهجوم الذى تعرض له من التعليقات بسبب مراد السويفى، موضحاً أن شخصية عبد الله أنانية ومغرورة ودائماً يرى نفسه مخرج قوى جداً.

وتابع شريف منير، أنه حابب يوضح للجمهور حقيقة فقدانه للذاكرة خاصة وأن هناك بعض من الجمهور تخيل أنه كان يدعى هذا الأمر، لافتاً إلى أن عبد الله بالفعل فقد الذاكرة بعد الحادث الذي تعرض له خلال الأحداث حتى قابل "مراد السويفى" كريم فهمي، تذكر كل شيء ومن بعدها ادعى فقدان الذاكرة ليحاول إعادة حبيبته وطليقته مرة أخرى.

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وأشار شريف منير أنه كان متخوف من تقديم شخصية "عبد الله الروبي"، في البداية، ولكن حينما رأيت التغيير الذى يحدث في الشخصية، تحمست لتقديمها بعد ذلك، وأشكر عمرو محمود ياسين مؤلف العمل وتحدثت مع ياسمين قبل المسلسل وكنا نتناقش في أن تقدم عمل درامي بعيداً عن الكوميديا وبعدها جاء مسلسل "ونحب تانى لية".

ومن أصعب المشاهد التى أرهقتني مشهد بيني وبين الفنان أحمد سعيد عبد الغنى، حينما اكتشف أن الذاكرة عادت لى، وأنا بعترف له أن الذاكرة عادت من جديد ومشهد اعتراف حبى لياسمين عبد العزيز ، بعد ما صرحت لها أن الذاكرة عادت لى مرة أخرى، وأنها ليست زوجتى.