شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أجابت فاتن حمامة على سؤال ماذا لو وجدت أحمر شفاه على قميص زوجها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزوجت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة من المخرج عز الدين ذو الفقار عام 1947 وكانت هذه الزيجة الأولى فى حياتها قبل زواجها من الفنان العالمى عمر الشريف ، بينما كانت الزيجة الثالثة والأخيرة من الدكتور محمد عبدالوهاب الطبيب المشهور.

واستمر زواج فاتن حمامة والمخرج عز الدين ذو الفقار حتى عام 1954 وأنجبت منه ابنتها نادية.

وخلال فترة زواج سيدة الشاشة العربية من المخرج عز الدين ذو الفقار شاركت فى ندوة أقامها اتحاد بنت النيل عام 1953 تحت عنوان "هل تصلح الفنانة أن تكون ربة بيت"، شارك فيها عدد من الفنانين ومنهم يوسف وهبى وعلوية جميل ومديحة يسرى ومحمود المليجى وغيرهم.

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وخلال الندوة تحدثت فاتن حمامة وأجابت على بعض الاسئلة التى طرحها زملائها وبعض الجمهور الذى حضر الندوة.

وقالت سيدة الشاشة العربية فى كلمتها أن الفنانة تستطيع اقتباس كل ما هو جميل من حياتها الفنية لتقدمه لزوجها مثل ضوء خافت يشع من أباجورة ظريفة أو جلسة طيبة وجو موسيقى وكلمات جميلة لتصبح حياتهما نموذجية ويفضل الزوج البقاء فى المنزل عن السهر خارجه.

وهنا سألها الفنان الكبير يوسف وهبى والذى كان يدير الندوة عن رد فعلها إذا اكتشفت أحمر شفاه على قميص زوجها، فأجابت فاتن حمامة بأن زوجها مخرج وأن طبيعة عمله تدريب الفنانات على الأدوار العاطفية، ثم اظهرت فاتن بعض الضيق ، وقالت :" بينى وبينك طبعا أتضايق شوية"