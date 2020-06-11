شكرا لقرائتكم خبر عن برادلي كوبر يقضي وقت ممتع مع ابنته "ليا" في نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل النجم العالمي برادلي كوبر إلى عام كامل من العزوبية وذلك بعد انفصاله عن صديقته ووالدة ابنته السوبر موديل الشهيرة إيرينا شايك، حيث تم الانفصال في يونيو الماضي بعد أربع سنوات من الحب والاستقرار، ولا يزال كوبر الفائز بجائزة الجرامي وشايك محافظين تماما على واجباتهما الأبوية تجاه ابنتهما " ليا ".



برادلي كوبر يحمل ابنته برادلي كوبر يحمل ابنته

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التقطت عدسات مصورو " البابارتزي " عدة صور لبرادلي كوبر البالغ من العمر ( 45 عام ) وهو يتنزه مع ابنته ليا في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، و كان كوبر يرتدي " تي شيرت " أبيض اللون وبنطلون باللون الأزرق الداكن وحذاء جلد من اللون البني، و لم ينسي كوبر ارتداء القناع الطبي لكي يتجنب الاصابة بفيروس كورونا. وتظهر الصور كوبر وهو يحمل ابنته ليا ذات الثلاث سنوات ويقوم بالتسوق وشراء بعض الأغراض .



برادلي كوبر يحمل ابنته برادلي كوبر يحمل ابنته