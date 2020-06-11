شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا وجهة حمدى الميرغنى وزوجته بعد انتهاء حظر ‏الطيران ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منع حظر الطيران نجوم الفن من السفر وقضاء إجازتهم ‏بعد موسم شاق لتصوير الأعمال الدرامية لعرضها فى ‏رمضان، ويخطط عدد من النجوم لقضاء إجازة الصيف ‏بمجرد عودة الحياة لطبيعتها، وكشفت إسراء عبد الفتاح ‏زوجة النجم حمدى الميرغنى عبر إنستجرام عن أنها ستسافر بصحبة زوجها ‏إلى إيطاليا بعد عودة الطيران.‏

كانت آخر أعمال الفنان حمدى الميرغنى مسلسل فلانتينو ‏أمام الزعيم عادل إمام الى عرض رمضان الماضى، والذى ‏قال عنه: بمجرد الوقوف أمام الزعيم يدوب أى قلق وخوف ‏ورهبة.‏

وأضاف: أتذكر أن أول مشهد لى معه قمت بارتجال جملة ‏حوارية وأعجب بها الزعيم، فعادل إمام يتعامل فى موقع ‏التصوير وكأنه هاوى يجتهد ويراجع دوره مثله مثلنا فهو ‏يحترم مهنته لأبعد حد وهذا سر من أسرار نجاحه".‏

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‏ وتقدم حمدى بالشكر للمخرج رامى إمام على إتاحته ‏لفرصة العمل أمام الزعيم ومع كل فريق عمل المسلسل.‏