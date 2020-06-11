شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا وجهة حمدى الميرغنى وزوجته بعد انتهاء حظر الطيران والان مع تفاصيل الخبر
كانت آخر أعمال الفنان حمدى الميرغنى مسلسل فلانتينو أمام الزعيم عادل إمام الى عرض رمضان الماضى، والذى قال عنه: بمجرد الوقوف أمام الزعيم يدوب أى قلق وخوف ورهبة.
وأضاف: أتذكر أن أول مشهد لى معه قمت بارتجال جملة حوارية وأعجب بها الزعيم، فعادل إمام يتعامل فى موقع التصوير وكأنه هاوى يجتهد ويراجع دوره مثله مثلنا فهو يحترم مهنته لأبعد حد وهذا سر من أسرار نجاحه".
وتقدم حمدى بالشكر للمخرج رامى إمام على إتاحته لفرصة العمل أمام الزعيم ومع كل فريق عمل المسلسل.
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