شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم إلى عش الزوجية قريبًا.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش النجمة نيللى كريم قصة حب جديدة وبطلها رجل الأعمال عمر إسلام، وبعد نجاحها فى موسم رمضان 2020 فى بطولة مسلسل بـ 100 وش مع النجم آسر ياسين، لاحقت شائعات الزواج النجمة لكنها أوضحت أن الأمر مجرد خطوبة والزواج سيكون نهاية العام الجارى.

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