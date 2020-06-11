شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد يعلن تخطى قناته على يوتيوب حاجز الـ10 ملايين مشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطى عدد مشتركي قناة المغني المغربي سعد لمجرد على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" حاجز الـ10 ملايين مشترك، مساء اليوم الأربعاء، وبذلك يتأهل لمجرد للحصول على الدرع الماسي لموقع يوتيوب. فيما أعرب سعد لمجرد عن سعادته البالغة لتجاوز قناته عبر اليوتيوب العشرة ملايين مشترك.

ونشر سعد لمجرد مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قائلا فيه: "أحبابي في المغرب والعالم العربي والعالم كله.. شكرا لكم.. وأنا سعيد جدًا جدًا وأشكركم على سهر الليالي والتعب للوصول إلى 10 ملايين مشترك".

وقال سعد لمجرد عبر إنستجرام: "10 ملايين مشترك.. الله يخليكم ليا، أوعدكم مرة أخرى بأنني سأقدم الأفضل لرفع علمنا دائمًا.. أعزائي المعجبين من جميع أنحاء العالم.. شكراً لكم من أعماق قلبي".

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وكان طرح النجم سعد لمجرد، دعاء "باب الرجاء"، عبر قناته على "يوتيوب" فى وقت سابق من الشهر الماضى، والدعاء من كلمات أبو الفضل، ألحان محمد رضا، توزيع حمزة الغازي.

وشارك سعد لمجرد جمهوره مقطع من الدعاء، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب عليه قائلاً: "اللهم إننا نطرق بابك فشافي عبادك وارحم موتانا وارفع عنا هذا الوباء إنه لا يرد من قَصَدك وطرق باب الرجاء في هذه الليالي المباركة".