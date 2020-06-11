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شكرا لقرائتكم خبر عن نيكي ميناج تتبرع بجزء من أرباح أغنيتها الجديدة Trollz لدفع كفالات متظاهري أمريكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت نجمة الراب الأمريكية نيكي ميناج، على المشاركة في دعم المظاهرات التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية حالياً، بسبب مقتل جورج فلويد، صاحب البشرة السمراء على يد رجال الشرطة في مدينة مينيابوليس، على طريقتها الخاصة.
وخصصت النجمة الأمريكية، جزءًا من أرباح أغنيتها الجديدة Trollz التي ستطرحها يوم الجمعة المقبلة، مع النجم العالمي تيكاشي 69، لدفع كفالات المتضررين من انتظار محاكمتهم على خلفية اتهامات التظاهر حالياً بسبب مقتل جورج فلويد.
وقالت ميناج في بوست لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، أنها ستوجه جزء من أرباح اغنيتها Trollz مباشرة إلى مؤسسة The Bail Project Inc لدفع كفالات مجانية للأفراد ذوي الدخل المنخفض الذين لا يستطيعون دفع الكفالة اثناء انتظار محاكمتهم، نريد حماية ودعم ألاف الأشخاص الشجعان الذين يتواجدون على الخطوط الأمامية للعدالة الاجتماعية للمطالبة بوضع حد لاعتداءات الشرطة على أصحاب البشرة السمراء".
وكانت النجمة العالمية Adele، قد انضمت للاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، ونشرت النجمة العالمية صورة للشاب الأمريكي صاحب الأصول الأفريقية جورج فلويد، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، لتندد بحالات العنف التي تمارسها الشرطة الأمريكية اتجاه أصحاب البشرة السمراء.
وكتبت أديل: "أرسل مقتل جورج فلويد رسالة للعالم، بأن هناك عددا لا يحصى من المتضررين من تلك الأفعال العنيفة، وتستمر الاحتجاجات والمظاهرات في جميع أنحاء العالم من أجل طلب واحد فقط، من المهم ألا نتعرض للإحباط والتلاعب في الوقت الحالي، فهذه هي العنصرية المنهجية من عنف الشرطة، ولا يتعلق هذا الأمر بأمريكا فقط، ولكن بل بالعنصرية في كل مكان".
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