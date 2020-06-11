شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى لجمهوره: الإنسان لديه نقط ضعف وحاجات حلوة أكتر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المطرب محمود العسيلى، رسالة إلى جمهوره عبر حسابه بموقع تويتر، مشيرًا أن لكل إنسان نقاط ضعف وعيوب مثل الآخر، قائلاً: "لو فكرت شوية إن كل إنسان عنده نقط ضعف زي ما أنت عندك نقط ضعف.. إنه عنده عيوب زي ما حضرتك عندك عيوب.. إنه بيخاف من حاجات مالهاش مبرر زيك بالضبط ".



محمود العسيلى

وأضاف قائلاً: "بيعمل حاجات وحشة أوي.. بيغير وينفسن ويكره ويغلط بس في حاجات حلوة أكبر بكتير بردو زي اللي عندك لو شوفت ده.. الحياة هتبقى أسهل بكتير ".

من جانب آخر ، كان المطرب محمود العسيلي انتقد العنصرية التي يتعرض لها الكثيرون حول العالم، وكتب عبر "تويتر" وقال: "اللي خلق الإنسان مصنفوش على أساس دينه أو لونه أو عرقه أو شكله أو فلوسه أو شغلته أو أفكاره أو تعليمه أو بلده أو فرقة الكورة اللي بيشجعها".

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وتابع محمود العسيلى: "التعصب بينسينا إن اللي خالقنا موجود جوا كل واحد فينا، كل نَفَس على الأرض عايش فيه الخالق. كفاية بقى إساءة آدب مع الكون وقوانينه الفطرية".

يذكر أن العسيلى ظهر مؤخراً، ضيفاً على احد البرامج التليفزيون، وأدلى بمجموعة من التصريحات الساخنة، من بينها، "بحب أدور على أحلى مطاعم فى أى مكان بسافره، وفى باريس دخلت أحسن مطعم فى العالم ولكن الفاتورة كانت تقيلة شوية".

وأضاف العسيلى "عندى أصدقاء صحفيين كتير، أنا بشوف إن كل واحد لازم يشوف شغله.. فيه ناس بتتصل بيا بس أنا حقى إنى مردش، علشان فيه مدير أعمال بيرد على التليفونات ودى وظيفته وأنا مش هقفل بابى فى وش حد، ولو حد بعت على إيميلي وأنا مردتش أبقى نص كم".