لقاء الخميسى تسترجع ذكريات سفرها إلى روما بصورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجعت الفنانة لقاء الخميسى، ذكريات سفرها إلى روما، عبر حسابها على إنستجرام، ونشرت صورة قديمة من الرحلة، وكتبت على الصورة، قائلة:" يوم من الأيام فى روما"، ونالت الصورة إعجاب العشرات من متابعيها.

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30027FD6-BA72-4879-8502-B49FF6C52F96 وخضعت الفنانة لقاء الخميسى لجلسة تصوير جديدة وهى تتقمص شخصية الملكة كليوباترا، والتى انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة وسط النجوم والمشاهير. Advertisements ونشرت لقاء الخميسى صورتها من جلسة التصوير عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وسرعان ما نجحت فى لفت انتباه متابعيها الذين حرصوا على مشاركتها فى التعليقات. كما ظهرت الفنانة لقاء الخميسى، بصحبة أولادها ونجلها وزوجها أثناء رقصتهم وتفاعلهم على أغنية مليونير مليونير للمدفعجية، وعلقت قائلة: "مليونير مليونير.. بكرة هابقى مليونير" بينما حاز إعجاب جمهورها. يشار أن الفنانة لقاء الخميسى، احتفلت بأول أيام عيد الفطر المبارك، بإطلالة مبهجة انعكست صورة شاركتها مع الجمهور عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وظهرت لقاء فى هذه الصورة مرتدية فستان بسيط باللون الأبيض والأزرق الغامق، واستكملت إطلالتها الجذابة بحذاء بكعب عالى وقصة شعر قصيرة، وزينت وجهها ابتسامة رقيقة.

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