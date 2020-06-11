شكرا لقرائتكم خبر عن تمثال محمد رمضان.. "البرنس" يشوق جمهوره بفيديو كليب "كورونا فيروس".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوق الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه على منصات السوشيال ميديا بفيديو كليب أغنيته "كورونا فيروس" المقرر طرحها مساء اليوم عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب".

ونشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو كواليس كليبه الجديد، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، ظهر فيه محمد رمضان وتمثال له مرتديا كمامة، حيث أشعل فيه "رمضان" حماس متابعيه استعدادًا لطرح أغنية "كورونا فيروس".

ولم تكن تلك المرة الأولى التي ينشر فيها رمضان، صورًا من كواليس الكليب المنتظر، ونشر صورة عبر "إنستجرام" منذ أيام، ظهر فيها مرتديًا ملابس خاصة للوقاية من فيروس كورونا والأغنية يتعاون فيها مع المخرج محمد سامى، حيث من المقرر طرحها قريبا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يويتوب، كما علقت الفنانة حلا شيحة على الصورة وكتبت "عسل".

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وسبق أن نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة له يبدو أنها من كواليس أغنية "كورونا فيروس"، معلقا عليها: "هل أنت مستعد؟.. كورونا فيروس.. ثقة فى الله نجاح".

وعلى جانب آخر، انضمت الفنانة روبى لفيلم "بطل عادى" للنجم محمد رمضان للمخرج ماندو العدل، لتجسد دور البطولة النسائية أمامه، وينتظر صناع العمل خروج سيناريو الفيلم من الرقابة وعودة استئناف تصويره مرة أخرى في الديكورات الخاصة بالعمل.