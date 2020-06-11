شكرا لقرائتكم خبر عن ربنا يسعدكم ويحفظكم يا حبايب قلبى.. تهنئة من أنغام للشرنوبى على عقد قرانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة أنغام على توجيه التهنئة للمطرب محمد الشرنوبي على عقد قرانه الذى أقيم منذ قليل على رندا رياض، وسط أجواء عائلية. ونشرت أنغام، صورة للشرنوبي مع عروسته راندا رياض، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وكتبت: "مبروك ميرو مبروك لحبيبة قلبي وأختي وحبيبي المحترم، رندا رياض، محمد شرنوبي ربنا يسعدكم ويحفظكم يا حبايب قلبي وروحي".

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وعقد الفنان محمد الشرنوبى قرانه منذ قليل، على خطيبته راندا رياض، اليوم الأربعاء في منزل عائلة العروس، واقتصر الحفل على حضور الأسرتين فقط.

والتزم كل من الشرنوبي، وراندا بجميع الإجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن يقيم الثنائي حفل زفاف يجمع الأهل والأصدقاء بعد انتهاء الأزمة الراهنة.

وكانت راندا رياض قد صممت فستانها لدى المصمم اللبناني الشهير زهير مراد، اثناء تواجدها في لبنان قبل ازمة فيروس كورونا.

يشار إلى أن محمد الشرنوبى يعرض له حالياً مسلسل "ليه لأ" من بطولة أمينة خليل، وهالة صدقى، نهير أمين، وعدد كبير من الفنانين، من إخراج مريم أوب عوف، وتأليف ورشة سرد للكاتبة مريم ناعوم.