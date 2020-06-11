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شكرا لقرائتكم خبر عن بنفس الصورة والرسالة.. هكذا هنا أحمد خالد صالح وهنادى مهني الشرنوبي بعقد قرانه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أحمد خالد صالح، وخطيبته الفنانة هنادى مهني، على تهنئة الفنان محمد الشرنوبي، بعقد قرانه على راندا رياض، الذي عقد اليوم في أجواء عائلية من العائلتين.
ونشر أحمد خالد صالح، وخطيبته بنفس الصورة التي تجمعهما بصحبة العروسين، عبر حسابهما الشخصي بموقع الصور إنستجرام، ووجها نفس رسالة التهنئة للعروسين قائلين: "بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير ألف مبروك يا حبايبي ربنا يمللكم حياتكم محبة ونجاح وطاعة".
احمد خالد صالح
هنادى مهني
وفى أول تعليق للشرنوبي عقب عقد قرانه الذى أقيم اليوم على راندا رياض، وسط أجواء عائلية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، أوضح أنه اقتصر فقط على وجود الأسرتين، وأقيم فى حديقة المنزل، وسط إجراءات احترازية.
وكتب محمد الشرنوبى، عبر حسابه بموقع إنستجرام: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قراني على زوجتي وحبيبتي راندا رياض، ربنا يرزقنا الطريق الصالح والناجح مع بعض يا حبيبتي إن شاء الله ويخليكي ليا دايمًا".
وأضاف: "بنعتذر لكل قرايبنا وأصحابنا إننا معرفناش ناخد الخطوة دي وأنتم معانا بسبب ظروف الكورونا اللي العالم كله بيواجهها وحفاظاً عليكم أولاً وعلينا اقتصر على فوتوسيشن ووجود الأسرتين فقط بالكمامات في جنينة البيت، إن شاء الله الظروف دي تعدي ونعمل الفرح بوجود كل حبايبنا معانا".
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