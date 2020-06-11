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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ميريام فارس تستعرض هدايا جمهورها فى بث مباشر والان مع تفاصيل الخبر
يذكر أن النجمة ميريام فارس حرصت منذ أيام أيضًا على مشاركة جمهورها ومتابعيها بمقطع فيديو لها من داخل منزلها أثناء قضائها فترة العزل الصحي لعدم الإصابة بفيروس كورونا، والتي استغلتها في ممارسة التمارين ورفع لياقتها البدنية.
ونشرت ميريام فارس، مقطع الفيديو الذي مارست فيه التمارين، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وظهرت وهي تقوم ببعض التمارين في صالة التدريبات المنزلية الخاصة بها، وكتبت "المواظبة على التمارين لا تساهم فقط في التخفيف من حدة التوتر والمحافظة على اللياقة البدنية، انما ايضاً تساهم في الحفاظ على صحتنا العقلية في الاوقات العصيبة التي نعيشها في ايامنا هذه، تمرنوا قدر المستطاع وحافظوا على التوازن في حياتكم #خليك_بالبيت ".
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