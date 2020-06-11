شكرا لقرائتكم خبر عن ليونيل ريتشي عن تعاونه مع ديزني: أشياء عظيمة في الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المغني الأمريكي ليونيل ريتشي، تعاونه مع استوديوهات والت دينزي لإنتاج فيلم موسيقى مستوحى من إحدى أشهر أغاني ريتشي، معلقا على أنباء تعاونه مع ديزني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "أشياء عظيمة في الأعمال".

وفي وقت سابق، ذكرت مجلة فارايتي أن المغني الأمريكي ليونيل ريتشي سوف يتعاون مع استوديوهات دينزي لإنتاج فيلم موسيقى مستوحى من إحدى أشهر أغاني ريتشي، مبينة أن المشروع الجديد يحمل اسم "اول نايت لونج"، عنوان أشهر أغاني ريتشي التي صدرت في 1983 م.

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يشار إلى أن ليونيل ريتشي وهو أحد أهم أيقونات صناعة الموسيقي في العالم كرم بوضع بصمة يديه وأقدامه على اللوح الأسمنتي " Hand and Footprint Ceremony" في مسرح TCL الصيني الموجود في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي مارس 2018، حرص أفراد أسرة ليونيل ريتشي البالغ من العمر 68 عام على التواجد معه بالحفل من أجل دعمه نيكول ( 36 عاما) و صوفيا ( 19 عاما ) ومايلز ( 23 عاما ) ، كما حضرت صديقته ليزا باريجى، وحرص عدد من النجوم والمشاهير على التواجد بالحفل من أجل ليونيل ريتشي، من أبرزهم نجم هوليوود الشهير صامويل جاكسون وجيمي كيميل والمنتج برايان جرازر.