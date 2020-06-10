الفنان محمد الشرنوبي يحتفل بعقد قرانه.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري الشاب محمد الشرنوبي بعد قرانه، الأربعاء 10 يونيو، على عروسه راندا رياض، في منزل عائلة العروس، واقتصر الحفل على حضور أهل العروسين فقط،.

الشرنوبي وعروسه حرصا على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد، ومن المقرر أن يقيما حفل زفاف كبير بحضور الأهل والأصدقاء بعد انتهاء أزمة كورونا.

وتألقت العروس خلال الحفل بفستان أبيض قصير، وجمعت شعرها في تسريحة مميزة، وزينته بإكسسوار باللون الأبيض، وتزينت بمكياج هادئ أبرز جمالها.

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وكان الفنان المصري محمد الشرنوبي قد أجل من قبل حفل زفافه على راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة المصرية أنغام، والذي كان مقررًا إقامته في شهر مايو الماضي.

محمد الشرنوبي، قال خلال لقائه في برنامج “ON SET”، مع الإعلامية شيرين حمدي، والمذاع عبر فضائية ON، إنه كان من المفترض أن يكون موعد حفل زفافه في شهر مايو الماضي، لكن تم تأجيله بسبب منع التجمعات والأفراح، بسبب فيروس كورونا المستجد.

كما كشف خلال البرنامج تفاصيل أول لقاء لهما، مؤكدًا أنه كان صدفة في الصيف الماضي بالساحل الشمالي، وبعدها نشأت قصة حب بينهما.

و احتفل الفنان محمد الشرنوبي، يوم 11 ديسمبر2019، بخطبته على راندا رياض، في أجواء عائلية، بمنزل العروس.