زواج محمد الشرنوبي.. وأول تعليق من أنغام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقد المطرب المصري محمد الشرنوبي قرانه على راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام، مساء الأربعاء، في حفل اقتصر على أسرتي العروسين؛ التزاماً بالإجراءات الاحترازية المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وفي أول تعليق بعد عقد القران، كتب الشرنوبي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام": "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات تمَّ عقد قراني على زوجتي وحبيبتي راندا رياض، ربنا يرزقنا الطريق الصالح والناجح مع بعض يا حبيبتي إن شاء الله ويخليكي ليا دايماً".





وأضاف: "بنعتذر لكل قرايبنا وأصحابنا إننا معرفناش ناخد الخطوة دي وأنتم معانا بسبب ظروف الكورونا اللي العالم كله بيواجهها وحفاظاً عليكم أولاً وعلينا اقتصر على فوتوسيشن ووجود الأسرتين فقط بالكمامات في جنينة البيت، إن شاء الله الظروف دي تعدي ونعمل الفرح بوجود كل حبايبنا معانا".





ومن المقرر أن يقيم الشرنوبي وراندا حفل زفاف يجمع الأهل والأصدقاء بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.





وصممت راندا رياض فستانها لدى المصمم اللبناني الشهير زهير مراد أثناء وجودها في لبنان قبل تفشي فيروس كورونا.





وشاركت المطربة المصرية أنغام صورة من عقد القران عبر حسابها على "أنستقرام"، وعلقت عليها: "مبروك لحبيبة قلبي وأختي، وحبيبي المحترم، ربنا يسعدكم ويحفظك يا حبايب قلبي وروحي".





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راندا رياض حاصلة على بكالوريوس في الاقتصاد، وحصلت على شهادة مدير فنان محترف من كلية "بيركلي" الموسيقية الأمريكية، كما عملت في التسويق الرقمي، وبدأت عملها مع فريق الفنانة أنغام في يناير/كانون الثاني 2017.





وفي يونيو/حزيران من عام 2018 أعلنت أنغام أن راندا رياض أصبحت مديرة أعمالها ولا يوجد أي شخص آخر مسؤول عن أعمالها سواها.





وفي يوليو/تموز 2019، أعلن محمد الشرنوبي انتهاء علاقته وفسخ خطبته من مديرة أعماله السابقة سارة الطباخ، مرجعاً السبب حينها لعدم رضا والده بسبب فارق السن بينهما وهو 15 عاماً.

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وأشار حينها إلى أن سارة الطباخ قدَّمت له عرض احتكار مدته 10 سنوات ويتضمن شرطاً جزائياً قميته 600 ألف دولار، متابعاً: "قالتلي بالحرف (أي وقت هتيجي تقولي فيه إن العقد ده مش مريحك هديلك العقد، عمري ما هغصبك على حاجة).







وتابع: "بعد ما مضيت العقد، وبعد ما قريت الفاتحة اللي وقفت قدام كل الناس فيها.. لقيت طريقة تعامل مختلفة تماماً وتوتر بدون أسباب بيحصل بيني وبينها".





ويعرض للشرنوبي حالياً مسلسل "ليه لأ" من بطولة أمينة خليل وهالة صدقى، نهير أمين، وعدد كبير من الفنانين، من إخراج مريم أبو عوف، وتأليف ورشة سرد للكاتبة مريم ناعوم.



