ترامب يؤكد للسيسي التزام الولايات المتحدة باتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة الإثيوبي المزيد

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، التزام الولايات المتحدة باتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن "ترامب أعرب خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، عن ترحيبه، بإعلان القاهرة حول ليبيا، معلنا دعمه لقرار وقف إطلاق النار".

وأعرب الرئيس الأمريكي عن ترحيبه بتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار ببلاده.

وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية، قال، في وقت سابق، إن "الجانبين تبادلا، خلال الاتصال وجهات النظر حول تطورات الوضع في ليبيا، في ضوء إطلاق مبادرة "إعلان القاهرة".

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وتابع، في بيان، أن الاتصال تناول بعض الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتبادل الرؤي بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة.

والسبت الماضي، طرحت مصر مبادرة تضمن العودة للحلول السلمية في ليبيا حيث لاقت تأييدا دوليا وعربيا واسعا.

وتضمنت المبادرة المصرية التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد آلية وطنية ليبية ليبية ملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

ورغم التزام الجيش الليبي بتعهداته الدولية وقرار وقف إطلاق النار المنبثق عن إعلان القاهرة الذي لاقا ترحيبا دوليا وأمميا واسعا، إلا أن المليشيات الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين لا يزالون يحشدون قواتهم للهجوم على تمركزات الجيش الليبي شرقي مصراتة غربي سرت.

وطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين في لقاء تليفزيوني قواته من المرتزقة القادمين من سوريا بمواصلة معاركها في ليبيا والدخول إلى مدينة سرت.