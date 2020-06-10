الجيش الليبي: ضرباتنا الجوية دمرت العديد من أنظمة دفاع جوي يقوم بتشغيلها ضباط أتراك المزيد

أعلن الجيش الليبي، الأربعاء، تدمير منظومة دفاع جوي للمرتزقة الأتراك في الأراضي الليبية.

وقال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن ضربات سلاح الجو دمرت العديد من أنظمة الدفاع الجوي التي يتولى تشغيلها ضباط أتراك.

وتابع المحجوب، في تصريحات صحفية الأربعاء، إن مليشيات الوفاق تقوم بحشد مسلحيها في منطقة غرين في حين يقوم سلاح الجو بقصف مواقعها .

وأضاف المحجوب أن الجيش الوطني ملتزم بمبادرة القاهرة على عكس مليشيات الوفاق، ما يدفع طيران الجيش الوطني لاسستهداف مواقع المليشيات في محيط سرت.

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وأشار إلى أن الجيش الليبي دعم جبهة سرت لمواجهة ميليشيات الوفاق بالعديد من الكتائب والأسلحة والطيران الجوي المستمر.

والسبت، طرحت مصر مبادرة تضمن العودة للحلول السلمية في ليبيا حيث لاقت تأييدا دوليا وعربيا واسعا.

وتضمنت المبادرة المصرية التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد آلية وطنية ليبية ليبية ملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

ورغم التزام الجيش الليبي بتعهداته الدولية وقرار وقف إطلاق النار المنبثق عن إعلان القاهرة الذي لاقا ترحيبا دوليا وأمميا واسعا، إلا أن المليشيات الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين لا يزالون يحشدون قواتهم للهجوم على تمركزات الجيش الليبي شرقي مصراتة غربي سرت.

وطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين في لقاء تلفزيوني، مليشياته من المرتزقة القادمين من سوريا بمواصلة معاركها في ليبيا والدخول إلى مدينة سرت.