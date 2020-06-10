الدكتورة خلود: لن تنالوا مبتغاكم لو عملتوا ضدي مليونين هاشتاغ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود عن استيائها الشديد من تدشين هاشتاجات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للمطالبة بمحاسبتها، بسبب ارتدائها للملابس الطبية الواقية "bbe" خارج المستشفى، معتبرين ذلك هدرا للأموال العامة ويجب محاسبتها.

وقالت الدكتورة خلود عبر "سناب شات" :"ليش تسوين علي هلشتاجات عشان أنا طالعة بـ" bbe" خالو الكورونا وصاروا يكتبون عني.. أنا حرة عندي في البيت من اللبس ده وايد وأنا شاريته بطلع من بيتنا لداخل العيادة وببدل هناك.. أنا حرة ولن تنالوا مبتغاكم".

وأضافت :"وانتوا مالكم أنا حرة كيفي البسوا وأنا رايحة الدوام أو عند أهلي أو الجمعية.. ولو تسوون علي مليونين هاشتاج لن تنالوا مبتغاكم.. وين وزارة الصحة ليش ما تحاسبها.. على إيش تحاسبني وزارة الصحة.. عشان أنا طلعت بالـ"bbe" مالي أنا جيبتو مني أنا.. كيفي أنا حرة ".

وكانت الدكتورة خلود قد خرجت عن صمتها لكي ترد على المشككين في شهادتها العلمية، موضحة أن نزولها يوميًا لعملها في المستشفى كطبيبة في ظل أزمة كورونا هو أكبر رد على كل من شكك بها.

وقالت خلود في تصريحات تلفزيونية: "من ٤ سنين وأنا وايد يصير علي هجوم بخصوص شهادتي.. وايد طلعوا علي إشاعات وحاولوا يسببوا لي مشاكل ورفعوا علي قضايا وحاولوا وايد يئذوني.. بس أنا صليت وطول الوقت ساكتة لأن مهنة الطب فوق إنه أي أحد يتكلم عليها أو يشكك فيها وأنا إنسانة وايد واثقة من نفسي".

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وأضافت: "مكاني الآن في المجتمع ودوري في هذه الأزمة أكبر رد عليهم.. وبعدين وين الي كانوا بيشككوا المفروض يعتذرون لي الآن.. وأنا ما يهمني اعتذارهم عندي جمهوري وأهلي فخورين فيني".

أما عن بعض الأطباء الذين يشككون في معلوماتها الطبية، فعلقت: "هذه النوعية من الأطباء يفقدون أخلاقيات المهنة.. لأن المفروض حتى لو زميل غلط مو المفروض أفضح زميلي أو أتكلم عنه أو أقلل من شأنه".

وسبق أن أثارت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها مع 7 خادمات بمنزلها، فتعرضت لاتهامات من الجمهور باستعراض الثراء الفاحش الذي تكسبه نظير متابعتهم لها.

ونشرت خلود عبر "سناب شات"، عدة صور وفيديوهات مع خادماتها السبع، وبدأ رواد السوشيال ميديا بتداول الصور على إنستغرام؛ ما أثار حفيظة المتابعين بتعمد الدكتورة خلود التباهي من حين لآخر، واستعراض غناها.