سلام سعد تعلق على تصريح نوال الزغبي بأن التيك توك للأطفال

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

حاز تطبيق تيك توك في الآونة الأخيرة على شعبية كبيرة وواسعة سواء عند المراهقين أو الشباب، وأصبح الأكثر رواجا على تطبيق المنصات الإلكترونية إذ فاق النصف مليون مشترك.

ويمكن لمستخدمي التطبيق في 15 ثانية تبديل الفيديوهات القصيرة التي تسلط الضوء في الكثير من الأحيان على موهبة المشترك سواء الغنائية أو التمثيلية أو غيرها من الفنون.

وباتت أهمية هذه المنصة تزداد فاعليتها يوما بعد يوم، على الرغم من أن مستخدميه قد يتعرضون في بعض الأحيان لانتقادات، في حين حولت آخرين إلى نجوم إعلانات وسوشال ميديا.

واللافت، أن هذه المنصة قد لعبت دورا كبيرا في جذب عدد لا يستهان به من النجوم الذين اتخذوها كمنصة تساعدهم على تسليط الضوء على جانب آخر من شخصيتهم التي يجهلها عدد كبير من الجمهور، فضلا عن اتخاذها كوسيلة للترفيه عن أنفسهم خلال الحجر المنزلي لزيادة عدد متابعيهم.

ووفقاً للتقارير، فإنّ "المستخدمين الأكثر شعبيّة، يمكنهم كسب الملايين من خلال التعاون مع العلامات التجارية". ويمكن لهؤلاء المستخدمين البارزين الحصول على نحو 200 ألف دولار لكل مشاركة، في حال قاموا بالترويج والتعاون مع العلامات التجارية.

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ويشير باحثون في "Morning Consult"، وهي مجموعة أبحاث تقنية أمريكية، بأن "تيك توك" ينمو بسرعة كبيرة، حتى إن بعض المؤثرين قد يكونون قادرين على كسب ما يقرب من مليون دولار لكل مشاركة بحلول العام المقبل".

ووفقاً للباحثين، فإن "المغنية الأمريكية لورين غراي، وهي نجمة تيك توك الحالية الأكثر تسويقاً، قد تتقاضى ما يصل إلى 197 ألف دولار لكل مشاركة، وهي تنشر يومياً فيديوهات على المنصة، وحصلت منشوراتها على أكثر من 2 مليار إعجاب".

وحالياً، فإنه لدى غراي 38 مليون متابع على التطبيق، كما أنها تنشر مقاطع فيديو يتراوح طولها بين 15 و 60 ثانية، مما يجعلها واحدة من أكثر الحسابات متابعة.

ومشاركة النجوم لا تقتصر على الغرب فقط، بل هناك العديد من النجوم العرب ينشرون يوميا فيديوهات خاصة بهم تحظى بإعجاب المتابعين.

الفيديو المرفق، تعرض خلاله خبيرة الإتيكيت والبروتوكول الدكتورة سلام سعد تقييمها لاستخدام النجوم لمنصة تيك توك متوقفة عند رأي الفنانة نوال الزغبي بأن هذه الخدمة للأطفال دون العشر سنوات، وأن استخدام النجوم لهذه الخدمة يقلل من قيمتهم.