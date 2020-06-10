ياسمين عبد العزيز تقع في ورطة بسبب فيديو: "دي مش بنتي"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وقعت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز في ورطة بعد نشرها مقطع فيديو ظهرت فيه فتاة تستقل دراجة وتسير في طريقها وسط تبادل الابتسامات، وتم تداول المقطع على نطاق واسع إذْ تكهن الجميع بأن الفتاة التي ظهرت في الفيديو هي ابنتها.

ورغم أن ياسمين عبدالعزيز تتكتم على صور أبنائها وتحتفظ بخصوصياتهم بعيدًا عن وسائل الإعلام والسوشال ميديا، فقد كان نشر فيديو لأول مرة مادة دسمة للتداول كون ابنة ياسمين عبدالعزيز من طليقها رجل الأعمال المصري محمد حلاوة لم تظهر سوى مرة وحيدة في صورة غير واضحة أيضًا.

وحاز الفيديو على تداول قطاع كبير من المتابعين، واستطاع البعض أن يؤكد بأن من تظهر في الفيديو ليست ابنة ياسمين عبدالعزيز وأنها الستايلست دنيا عبد المعبود التي تتعاون معها ياسمين عبدالعزيز في أعمالها الدرامية وآخرها مسلسلها "ونحب تاني ليه" الذي عرض في رمضان الماضي.

وبسبب حديث العديد من المواقع الإخبارية عن كون من ظهرت في الفيديو ابنة ياسمين عبدالعزيز خرجت الفنانة المصرية لتؤكد أنها ليست ابنتها وأنها ستايلست مسلسلها الأخير، وعلقت "دي مش بنتي".

وتزوجت ياسمين عبدالعزيز مؤخرًا من الفنان المصري أحمد العوضي، كما تحدث الأخير في لقاء متلفز له عن بداية قصة حبه لزوجته بالفنانة، مؤكدًا أن البداية انطلقت عام 2017 خلال مشاركتهما معًا في مسلسل "لآخر نفس".

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واعترف أحمد العوضي أنه يُحب ياسمين عبدالعزيز قبل أن يعرفها معتبرًا إياها أكثر ممثلة يحبها قبل أن يقابلها كونها المفضلة بالنسبة له واصفًا إياها بأنها أهم نجمة في مصر بلا جدال والنجمة الوحيدة التي تشارك في أعمال سينمائية بمفردها وتحقق إيرادات.

وبشأن طريقة إعلان زواجه من ياسمين عبدالعزيز من خلال تغيير حالته الشخصية إلى متزوج دون الإشارة إليها عبر حسابه على "فيسبوك" قال إن الأمر كان معروفًا فالجمهور يعرف أنهما مرتبطان.

وتابع العوضي بأن هذا الأمر كان مقصودًا، لأنهما لم يقيما احتفالًا بزفافهما نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا ولذلك أرادا إخبار الجمهور بزواجهما فأعلنا الأمر.

يُذكر أن مسلسل "ونحب تاني ليه" دارت أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، وقامت ببطولته ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، وسوسن بدر، وكريم فهمي وسمر مرسي، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.