ردود فعل غاضبة على وفاة الفنان حسين الجسمي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 10 يونيو 2020 11:15 مساءً - شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية ردود فعل صاخبة عقب تداول أنباء عن وفاة الفنان الإماراتي الشهير حسين الجسمي بحادث سير، إلا أن قناة تلفزيونية سعودية كشفت الحقيقة.

ونفى المكتب الفني الخاص بمجموعة قنوات “إم بي سي” السعودية هذه الشائعة، كما نفى المدير العام لقطاعي الموسيقى والإذاعات في الشبكة السعودية، زياد حمزة، الخبر، وذلك خلال اتصال مع محطة راديو “بانوراما إف إم”.

وأشار حمزة إلى تواصله مع المطرب الإماراتي من أجل الاطمئنان على صحته.

كما أن ما طمأن جمهور المطرب هو استمراره في نشر تدويناته ومنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان آخرها على موقع “تويتر” يقول فيها: “من اعتاد أن يسعد الناس يصعب على الناس معرفة حزنه”.